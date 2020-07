Notizie Milan – Magni: “Donnarumma? E’ un come un figlio per me”

MILANO – Alfredo Magni sulle colonne di Tuttosport ha parlato di Gigio Donnarumma. L’ex calciatore una volta appese gli scarpini al chiodo, infatti, ha intrapreso la carriera da allenatore, e tra i tanti giocatori con cui ha lavorato, c’è anche l’estremo difensore del Milan. Ecco le sue parole:

«E’ cresciuto tantissimo, per me lui è come un figlio. Lui è arrivato in prima squadra giovanissimo, e si è dovuto adeguare agli allenamenti, fatti a grandissima velocità, queste poi situazione che ti ritrovi in gara. Per un portiere giovane, è fondamentale, per crescere. Il prossimo capitano? E’ quello che vuole lui, io lo spero, ma le cose si fanno in due».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live