Notizie Milan – Lupi: “Maldini non sente la pressione”

MILANO – Alessandro Lupi, ex allenatore del Milan Primavera, ha parlato dell’esordio in Serie A di Daniel Maldini, suo ex giocatore. Ecco le sue parole.

: «Non potuto vedere la partita domenica, ma quando l’ho saputo è stata davvero una grande gioia. Rispetto a quando lo allenavo oggi è cresciuto dal punto di vista fisico, nell’anno dello scudetto è stato uno dei calciatori più importanti, ma quella comunque è stata la vittoria del gruppo. Lui è un ragazzo di carattere, credeva nel suo esordio e poi non soffre la pressione. Anche essere il figlio di Paolo Maldini o il nipote di Cesare, per lui non è mai stato motivo di pressione, ha sempre lavorato con impegni e leggerezza».