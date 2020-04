Notizie Milan – Luiso racconta di quando è stato vicino ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Pasquale Luiso fu vicino al Milan. Lo ha raccontato lo stesso ex calciatore ai microfoni di Radio Musica Television. L’iconico attaccante del Vicenza ha svelato un retroscena su Galliani e i rossoneri. Ecco le sue parole.

: «Una volta segnai al Milan in rovesciata, il giorno dopo sui giornali uscì la notizia che Berlusconi si era innamorato calcisticamente di me. Galliani chiamò il mio agente, Fulvio Frangiamone, e gli chiese se fossi stato disposto ad andare al Milan e se potevo creare problemi, nel caso in cui fossi finito in panchina. Altri calciatori avrebbero accettato la panchina del Milan di buon grado, ma non sarei però stato me stesso. Io volevo sempre giocare, figuratevi al fianco di George Weah».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live