Notizie Milan – Lucas Martínez Quarta offerto ai rossoneri

MILANO – Secondo quanto i portale calciomercato.com, Lucas Martínez Quarta sarebbe stato offerto al Milan. Il difensore argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 con il River Plate e il suo profilo dovrebbe essere uno di quelli seguiti dalla dirigenza rossonera, in vista della prossima sessione di mercato. Il diavolo, infatti, è alla ricerca di un centrale, dal rendimento affidabile, da affiancare a Romagnoli, nella prossima stagione. Il giocatore piace al club meneghino, per motivi legati all’età del giocatore, 24 anni, e anche per il tipo di operazione, vista la scadenza vicina del suo accordo con i Millonarios. Il Milan però potrebbe essere costretto a afre i conti con la concorrenza di altri club della Serie A. La stessa offerta, legata a Lucas Martínez Quarta, dovrebbe essere stata fatta anche alla Juventus e all’Inter.

