Notizie Milan – Longhi: “Ibra infonde coraggio a questo Milan”

MILANO – Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, senza risparmiare qualche critica a qualche calciatore attualmente presente nella rosa rossonera. Ecco le sue parole.

: «Ibrahimovic oggi è molto statico in campo, non sta facendo follie, ma questo sembra bastare. Si vede che i bambini dell’asilo rossonero si sentono rinfrancati dalla sua figura, averlo accanto infonde coraggio a questo Milan. La sua presenza in campo, però, è sempre un pericolo per gli avversari».