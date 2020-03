Notizie Milan – Locatelli, titolare con il Sassuolo e rimpianto rossonero

MILANO – Nell’ultima sessione di mercato estivo, il Milan ha ceduto Locatelli al Sassuolo, l’operazione ha portato nelle casse del Diavolo circa 13/14 milioni di euro. Adesso il calciatore è diventato uno dei titolari del centrocampo di De Zerbi e sembra aver trovato finalmente la sua dimensione, oltre ad essere in costante crescita. Il giocatore, prodotto del vivaio rossonero, visto il rendimento di questa stagione sembra essersi trasformato in un rimpianto, dato che la sua cessione passò quasi inosservata. Locatelli per il momento sembra un centrocampista molto più completo di Kessie, uno dei titolari inamovibili di Pioli insieme a Bennacer.

