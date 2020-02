Notizie Milan – L’obiettivo è sempre Under della Roma

MILANO – Il Milan continua a pensare a Cengiz Under. Il calciatore turco è entrato nei pensieri della dirigenza rossonera, durante l’ultima sessione invernale di mercato, senza mai uscirne, nonostante il colpo non si sia concretizzato. La Roma, proprietaria del cartellino del calciatore, non ha voluto farlo partire, ma la situazione potrebbe cambiare in estate. Il Diavolo, molto probabilmente, tornerà alla carica in estate e questa volta la società capitolina potrebbe anche decidere di intavolare una trattativa. Molto dipenderà dalla nuova proprietà giallorossa, quel che è certo è che il Milan dovrà mettere mano al portafogli per portare il calciatore a Milanello, I rossoneri continuano a pensarci, mentre la Roma studia la possibile plusvalenza.