Notizie Milan – Lo Sporting Braga prova l’affondo per Scamacca

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TMW, lo Sporting Braga sarebbe pronto ad affondare il colpo per Gianluca Scamacca del Sassuolo. La squadra portoghese, infatti, ha chiuso il trasferimento di Trincao al Barcellona, per oltre 30 milioni di euro, cifra che in parte dovrebbe essere reinvestita sul mercato e il primo rinforzo sulla lista dell’allenatore dei lusitani è la punta dell’Under 21 italiana. Per il giocatore dei neroverdi è pronta un’offerta di prestito con obbligo o diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La trattativa potrebbe decollare a breve, anche se c’è da capire la volontà dell’attaccante. Scamacca nei mesi scorsi è stato accostato anche al Milan.