Notizie Milan – L’ex Yepes entra nella Federcalcio colombiana

MILANO – Mario Yepes è entrato ufficialmente nella nazionale colombiana. L’ex calciatore del Milan ricoprirà il ruolo di direttore sportivo della selezione. Il difensore conta ventinove presenza con la selezione Under 20 della Colombia, mentre con la nazionale maggiore ha collezionato ben 102 presenze. Quando era in attività è stato uno dei giocatori più rappresentativi e conosciuti della sua nazionale, adesso Yepes secondo quanto riporta il sito della ufficiale della FCF, dovrà: “Coordinare e gestire i piani di sviluppo, crescita, attività dei giocatori delle selezioni nazionali; organizzare il miglioramento e la crescita delle infrastrutture; mantenere l’armonia tra giocatori e corpo tecnico delle differenti selezioni; collaborare con le differenti aree della Federcacalcio; mettere al servizio della Federcalcio la sua conoscenza ed esperienza per far crescere il movimento calcistico colombiano”