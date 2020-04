Notizie Milan – L’ex rossonero Adil Rami proposto al Torino

MILANO – Adil Rami, ex difensore del Milan, è alla ricerca di una nuova squadra. Il suo profilo sarebbe stato proposto al Torino, ma la pista attualmente sembra essere fredda. I Granata, infatti, non sono pienamente convinti dal giocatore, soprattutto per una questione anagrafica. Il francese ha 34 anni, ma la sua esperienza non sembra bastare per far cambiare idea al club di Urbano Cairo. Rami attualmente gioca in Russia, con la maglia del Soci, dove si è trasferito dopo una stagione deludente in Turchia, con la maglia del Fenerbahce.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live