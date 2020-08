Notizie Milan – L’ex Piatek sempre più vicino alla Fiorentina

MILANO – E’ davvero molto vicino il ritorno di Kris Piatek in Italia. Dopo aver vestito le maglie di Genoa e Milan, il centravanti polacco si è trasferito nello scorso gennaio all’Herta Berlino, dove però non ha trovato molta fortuna. Non a caso il club tedesco è intenzionato a cederlo e sulle sue tracce c’è la Fiorentina. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha avviato i contatti sia con l’Herta che col giocatore e l’accordo è ormai vicino. L’operazione si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto il prossimo anno. Per Piatek, quindi, si profilo un ritorno in Seria, dopo la Bundesliga.

