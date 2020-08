Notizie Milan – L’ex obiettivo Ivan Rakitic verso il Siviglia

MILANO – Marca ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Ivan Rakitic. Il croato è ormai al passo d’addio con il Barcellona, ma dovrebbe restare in Spagna e fare ritorno al Siviglia. Il Milan ha inseguito a lungo il giocatore, senza mai riuscire a concretizzare il colpo di mercato, soprattutto nell’ultima finestra invernale di mercato, quando il centrocampista sembrava in uscita dai catalani, per poi decidere di voler finire la stagione con Messi e compagni.

Adesso la situazione è cambiata. I blaugrana hanno abbassato le loro pretese, da 20 a 10 milioni di euro, una situazione che permette anche di far fronte al pesante ingaggio di Rakitic. Il Milan quindi vede sfumare quello che ormai era un vecchio obiettivo di mercato, ma che oggi, rispetto a qualche mese, sembra molto più fattibile.

