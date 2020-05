Notizie Milan – L’ex Montella potrebbe ripartire dalla Francia

MILANO – Il futuro di Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, potrebbe essere in Francia. secondo quanto riporta La Marseillaise, infatti, l’ex tecnico rossonero sarebbe finito nei radar dell’Olympique Marsiglia. Il club francese è attualmente alle prese con una rivoluzione societaria, scaturita dal possibile cambio di proprietà. Il direttore sportivo Zubirarreta ha già salutato i transalpini e a breve dovrebbe farlo anche Villas-Boas, attuale guida tecnica della squadra. Montella sembra pronto a ripartire ma prima dovrà vincere la concorrenza di altri allenatori, come Galtier del Lille.

