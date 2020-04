Notizie Milan – L’ex Kalinic non dovrebbe essere riscattato dalla Roma

MILANO – Nikola Kalinic, fino a questo punto della stagione, non è riuscito ad imporsi con la maglia della Roma. Il club giallorosso la scorsa estate ha prelevato l’ex attaccante del Milan dall’Atletico Madrid, con la formula del prestito e il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Un’opzione che però la squadra di Fonseca non sembra intenzionata ad utilizzare, almeno secondo quanto riporta il portale turco Fanatik.com.tr. Questa situazione potrebbe lasciare la strada libera al Fenerbahçe, Che avrebbe intenzione di acquistare il calciatore in vista della prossima stagione. Per Kalinic quindi si profila una nuova avventura, lontano dalla Serie A.

