Notizie Milan – L’ex Jordan: “Serve pazienza, la strada è giusta”

MILANO – Al programma radiofonico “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto lex calciatore del Milan Joe Jordan. Ecco cosa ha detto sui rossoneri:

«Il Milan secondo me è sulla strada giusta, sta lavorando per fare bene, ma serve pazienza. La mia esperienza in rossonero? Per me è stata una grossa sfida, il Milan è un grande club. Per me è stato un grande onore e un sogno indossare quella storica maglia».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live