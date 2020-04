Notizie Milan – L’ex Balotelli potrebbe andare in Turchia

MILANO – Come riportato dal sito turco Milliyet, Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere lontano dalla Serie A. Ci sta pensando il Galatasaray, allenato da un altro ex rossonero: Fatih Terim. All’attaccante sarebbe stato offerto un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Attualmente l’accordo tra SuperMario e il Brescia scade nel 2022 e il calciatore potrebbe anche svincolarsi. Senza contare la probabile intenzione di Cellino, presidente delle Rondinelle, di cedere il giocatore per alleggerire il monte ingaggi. Balotelli è il nome scelto dal club turco per provare a sostituire il possibile partente, Radamel Falcao.

