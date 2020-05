Notizie Milan – L’ex Bacca: “A Milano non ero felice”

MILANO – Sulle colonne del quotidiano spagnolo As, Carlos Bacca, ex attaccante del Milan, ha raccontato il suo periodo in Italia con i rossoneri. Ecco che cosa ha detto.

: «A Milano non ero felice, il calcio lì non è visto con la stessa passione di Siviglia. Sono convinto che la combinazione perfetta sia essere felice dentro e fuori dal campo e i miei due anni a Siviglia cono la cosa migliore che poteva capitarmi. Anche al Villarreal all’inizio le cose sono andate bene, ora però sto trovando meno spazio».

Bacca ha vestito la maglia del Milan dal 2015 al 2017. I rossoneri lo prelevarono dal Siviglia per 30 milioni di euro, nonostante i 31 goal realizzati in 70 presenze, la sua avventura con il diavolo non è andata secondo le aspettative. Nell’estate del 2017 ha salutato il club meneghino, per tornare in Spagna e unirsi al Villarreal.

