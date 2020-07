Notizie Milan – L’ex Allegri sempre nel mirino del PSG

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri, ex Milan, sarebbe ancora nel mirino del Paris Saint Germain di Leonardo, altro ex rossonero. Il quotidiano sportivo, infatti, riferisce come la società francese sia sulle tracce del tecnico italiano, nell’ottica di un cambio di guida tecnica, con Tuchel appeso al filo della Champions League. Infatti la riconferma del tedesco sembra sia legata ai risultati che riuscirà a raggiungere nella massima competizione europea per club.

I prossimi avversari dei parigini sono gli uomini dell’Atalanta di Gasperini. La partita tra le due squadre è in programma il 12 agosto, nei quarti di Champions League. La scontro sarà in gara secca nelle Final Eight della competizione.

