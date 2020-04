Notizie Milan – Leonardo punta Bennacer per il suo PSG

MILANO – Il Paris Saint Germain continua a guardare in casa Milan. Secondo quanto riporta Le10Sport, ai francesi piace Ismael Bennacer, centrocampista rossonero. Leonardo, dirigente del club di Ligue 1, avrebbe addirittura già allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore, per chiedere informazioni sulla disponibilità di un eventuale trasferimento. L’ex Empoli è stato, fino a questo punto della stagione, uno dei migliori giocatori del Diavolo e la stessa società meneghina vorrebbe puntare sull’algerino, anche per il prossimo campionato. Dopo Paquetà quindi al PSG interessa un’altro giocatore rossonero, attenzione anche a Donnarumma, il suo nome è sempre nell’orbita del club francese.

