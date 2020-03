Notizie Milan – Lennon: “Ajer ha un contratto fino al 2022 con il Celtic”

MILANO – Continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato sul futuro di Ajer. Il difensore del Celtic è al centro delle voci di mercato, complici anche le parole del suo agente, e il Milan sembra intenzionato a portare il calciatore a Milanello, in estate, al posto del probabile partente Musacchio. Neil Lennon, allenatore della squadra di Glasgow, ha commentato queste notizie ai microfoni di Sky Sports Uk. Ecco le sue parole.

: «Sono a conoscenza anch’io della parole dell’agente di Ajer, ma il calciatore è di proprietà del Celtic ed è il club che decide il futuro dei suoi calciatori, non gli agenti. Il ragazzo non ha mai fatto presente la sua intenzione di voler partire, qui è felice ed ha giocato sempre bene. E’ vincolato a un contratto fino al 2022, quindi manca ancora molto alla scadenza, nessuno mi ha chiamato per lui né ha palesato il suo interesse al Celtic. Credo ce il suo agente si sia sparato su un piede da solo con quelle parole».

