Notizie Milan – L’Eintracht Francoforte perde e Andrè Silva non brilla

MILANO – L’Eintracht Francoforte esce sconfitto dal match interno contro il Basilea, nell’andata degli ottavi di Europa League. La squadra tedesca incassa tre goal e non riesce quasi mai a rendersi pericola nell’area avversaria. Complice anche la giornata no di Andrè Silva. L’attaccante, arrivato in Bundesliga quest’estate dal Milan, è sembrato appesantito e soprattutto poco ispirato, a inizio secondo tempo spreca malamente l’occasione del potenziale uno a uno. Nonostante la serata con le “polveri bagnate” però il portoghese sta disputando una buona stagione tra le fila del club teutonico, tanto che l’Eintracht Francoforte starebbe pensando al suo riscatto, nonostante sia stato preso in prestito per due anni, e nel discorso potrebbe rientrare il cartellino di Ante Rebic. Rangnick permettendo.

