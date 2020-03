Notizie Milan – Legali di Boban al lavoro per l’addio. Possibile ritorno in Fifa

MILANO – I legali di Zvnimir Boban sono al lavoro per formalizzare la separazione fra il dirigente croato e il Milan. Nelle prossime ore l’addio diverrà ufficiale, mentre resta ancora da definire il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara (ma anche loro, probabilmente, lasceranno). Intanto, come riferisce Il Corriere della Sera, Boban potrebbe tornare ad avere un ruolo nella Fifa. Il presidente Gianni Infantino, infatti, non lo ha mai sostituito e lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...