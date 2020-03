Notizie Milan – Leao serve una scossa, anche per il futuro

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Serve una nuova scossa a Rafael Leao, una nuova iniezione di fiducia, anche in ottica futura. Il portoghese, infatti, è finito nuovamente ai margini del Milan di Stefano Pioli, complice anche l’esplosione di Ante Rebic. Contro il Genoa però potrebbe arrivare una nuova occasione, da non sprecare. La proprietà lo considera ancora come una delle pedine fondamentali delle prossime stagioni, visto anche l’investimento fatto in estate per portarlo a Milanello. Ovviamente le prestazioni fornite fino ad oggi dall’attaccante non hanno rispecchiato le aspettative che lo circondano e la nuova guida tecnica del club potrebbe anche decidere di fare a meno di lui. Leao deve riprendersi il Diavolo per restare in rossonero.

