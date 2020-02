Notizie Milan – Leao: “Non pensavo di arrivare così presto in rossonero”

MILANO – Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan tv. Ecco cosa ha detto l’attaccante portoghese, sui rossoneri, i suoi miti , il derby contro l’Inter e Zlatan Ibrahimovic.

: «Non pensavo di riuscire ad arrivare al Milan così presto.E’ un grande orgoglio per me indossare la maglia rossonera e aver giocato da titolare il derby, anche se avrei voluto vincere, ma non credevo di partire dal primo minuto. Kakà, Maldini, Ronaldinho Sono giocatori molti forti che hanno indossato la mia maglia, è incredibile, da bambino guardavo le loro partite. Ibrahimovic per me è come un fratello maggiore, ha sempre cercato di aiutarmi, mi sprona a diventare un calciatore migliore. In campo quando c’è lui la differenze si sente, è sempre duro con me, ma quando è fuori dal campo è un’altra persona, è molto divertente».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live