Notizie Milan – Leao: “La mia esultanza è per mio padre”

MILANO – Milan Tv oggi ha intervistato Rafael Leao. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero sulla sua famiglia e la sua particolare esultanza.

: «Quando non mi alleno solitamente mi piace rimanere a casa, a dormire. Oppure esco con gli amici. Ho una grande passione per i videogiochi, sfido spesso i miei amici o i miei compagni di squadra. Bennacer è sicuramente quello più competitivo. Con i miei genitori ho un legame speciale, loro mi hanno sempre detto di concentrarmi di più sullo studio che sul calcio. Quando realizzo un goal esulto con il gesto della cornetta, è per mio padre. A volte non riusciva a venire a vedere le mie partite, allora se segnavo facevo questo gesto per lui».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live