Notizie Milan – Leao incedibile: il portoghese è al centro del nuovo progetto

MILANO – Sono davvero tanti i giocatori che potrebbero lasciare il Milan nella prossima finestra di calciomercato: da Ibrahimovic a Donnarumma, passando per Musacchio, Kjaer, Calabria e Paquetà. Altri, invece, andranno via sicuramente, come Bonaventura e Biglia. Tra i pochi punti fermi del nuovo progetto rossonero, troviamo Rafael Leao. Quest’ultimo, così come Bennacer, Gabbia e Theo Hernandez, è considerato incedibile e resterà all’ombra del Duomo. Il Milan punta moltissimo sulle sue qualità e intende dare fiducia all’investimento da circa 40 milioni sostenuto lo scorso anno per acquistarlo dal Lille.

Giovane e di talento: Leao rientra nei parametri fondamentali imposti dalla società e Gazidis è determinato a confermarlo nella batteria degli attaccanti. Il primo anno in Serie A del classe ’99 è trascorso sin qui fra poche luci e tante ombre: sprazzi di gran classe si sono alternati a periodi di buio totale, fino alle ripetute panchine a cui è stato relegato negli ultimi mesi. Tuttavia, il Milan è convinto di avere a disposizione un potenziale campione e intende assegnargli il ruolo di attore protagonista della prossima sceneggiatura rossonera.

