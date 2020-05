Notizie Milan – Le ultime novità su Ibrahimovic, Donnarumma e Paquetà

MILANO – Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori del Milan. Ecco cosa ha scritto di Ibrahimovic, Donnarumma e Paquetà, sul portale TMW.com.

“Il Milan andrà alla ricerca di una punta, tutto ruota intorno ad Ibrahimovic, se lo svedese deciderà di continuare in rossonera allora l’obiettivo per il reparto avanzato sarà una seconda punta. Al contrario, il club meneghino proverà a prendere un centravanti. Nei prossimi giorni la dirigenza e il giocatore affronteranno questo discorso. Capitolo Donnarumma, Gazidis non vuole perdere a parametro zero il portiere, sono in programma nuovi contatti con il suo agente, Mino Raiola, per capire se esiste la possibilità di rinnovare, anche per un breve periodo. L’interesse della Fiorentina per Paquetà è concreto e in estate potrebbe tornare alla carica, dopo il tentativo invernale”.

