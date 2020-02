Notizie Milan – Le ragazze di Ganz agganciano il terzo posto in classifica

MILANO – Le ragazze di Maurizio Ganz si aggiudicano il derby, in rimonta, per due a uno. Con questa vittoria il Milan Femminile aggancia il terzo posto in classifica, a pari punti con la Fiorentina. Le rossonere, però, devono recuperare un match e potrebbero allungare sulla dirette concorrenti. La Roma, altra rivale, ha fatto registrare una vittoria, in trasferta per 1-2, sul campo dell’Empoli. Continua quindi il sogno Champions League per le calciatrici del Diavolo. Ecco la classifica aggiornata.

Juventus 38

Fiorentina Women’s 32

Milan 32

Roma 28

Sassuolo 23

Inter 18

Florentia SG 18

Empoli Ladies 15

Hellas Verona 12

Pink Bari 10

Tavagnacco 9

Orobica Bergamo 1