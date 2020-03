Notizie Milan – Le nuove strategie societarie di Ivan Gazidis

MILANO – Ivan Gazidis detta le nuove regole del Milan. Una conseguenza del terremoto societario dei giorni scorsi, che ha portato di fatto all’allontanamento di Zvonimir Boban. Tra i provvedimenti del dirigente sudafricano c’è la riduzione del tetto ingaggi, portato a 2 milioni di euro, in questo caso è lecito avere dei dubbi sul futuro di calciatori come Donnarumma, Rebic, Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic con il Diavolo. Continuerà quindi la “linea verde” che ha caratterizzato le strategie sul mercato nell’ultima sessione estiva di mercato. Questa strada però va in opposizione ai movimenti invernali del Milan, come il ritorno dello svedese, che non è in linea con i parametri di Gazidis, ma che ha portato in dote carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Un’operazione che ha sollevato il club meneghino dalle sabbie mobili della bassa classifica.

