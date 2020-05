Notizie Milan – Le mosse di Gazidis per convincere Ibrahimovic

MILANO – Ibra e il suo futuro al Milan. Restare in rossonero per lo svedese non è una questione di soldi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Per il calciatore sarà fondamentale il nuovo progetto che ha in mente Ivan Gazidis, per il club meneghino. Sempre secondo la stessa fonte la strada per riuscire a convincere Ibra è legata alla possibilità di poter giocare ancora, vuole sentirsi importante. Poi magari, una volta appesi gli scarpini al chiodo, diventare ambasciatore del Milan nel mondo, un’idea che lo stuzzicherebbe parecchio. In ogni caso servirà chiarezza, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra le parti. Ibrahimovic attende una chiamata da Gazidis.

