Notizie Milan – Le mosse della dirigenza per il dopo Piatek

MILANO – Dopo soltanto un anno dal suo arrivo in rossonero, Krzysztof Piatek, ha saluto il Milan per continuare la sua carriera in Bundesliga. Il polacco si è trasferito all’Herta Berlino, a titolo definitivo, grazie ad una proposta da 25 milioni di euro più 3 di bonus. Adesso la dirigenza del club meneghino è alle prese con le riflessioni sul mercato, deve decidere cosa fare: se portare un nuovo attaccante a Milanello, oppure se continuare con le punte attualmente in rosa. Attualmente la seconda ipotesi sembra quella più accreditata, viste anche le prestazioni di Ibrahimovic, Leao e Rebic. Soprattutto il croato sta meritando le luci della ribalta, grazie alle ultime prestazioni sfornate in maglia rossonera e sia l’allenatore che la dirigenza vorrebbero concedergli più spazio. Lo stesso vale anche per Leao, la vicinanza di Ibra sembra essere stata propedeutica per il portoghese. Il Milan potrebbe sostituire Piatek con gli attaccanti già in rosa.