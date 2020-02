Notizie Milan – Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, con molta probabilità, non sarà neppure convocato per la sfida di domani con l’Hellas Verona. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni dell’attaccante svedese: “Domani potremmo vedere il primo Milan del 2020 senza Ibrahimovic. Oggi Pioli è stato molto chiaro in conferenza stampa, dicendo che Kjaer e Ibra sono influenzati, mentre Krunic ha un risentimento muscolare. Oggi Ibra non si è allenato e potrebbe non essere convocato. Da quanto sappiamo questa settimana ha avuto anche un piccolo problema al polpaccio, problema superato ma rimane l’influenza, che porta il Milan alla massima precauzione”.