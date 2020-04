Notizie Milan – Le concorrenti per Scamacca arrivano dalla Serie A

MILANO – La corsa per Gianluca Scamacca sembra ormai essere diventata a tre. Sulle tracce del giovane attaccante infatti, sono rimaste il Milan e la Roma, oltre che al Sassuolo, proprietario del cartellino del calciatore. Proprio la situazione legata ai neroverdi è quella più particolare, perché la squadra di De Zerbi avrebbe intenzione di inserire nella rosa del prossimo anno proprio la pinta dell’Under 21 Azzurra. Proponendogli un ruolo centrale all’interno del futuro progetto tecnico, ma le sirene delle big continuano imperterrite il proprio lavoro. Sia i rossoneri che i giallorossi, infatti, vedono in Scamacca l’attaccante del futuro, sul quale costruire le future vittorie. In questo contesto chi sembra aver fatto, ormai, un passo indietro definitivo sembra essere il Benfica. Il club portoghese probabilmente avrà individuato altri obiettivi per l’attacco.

