Notizie Milan – Laxalt, nuove voci di mercato dopo la gara con l’Atalanta

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, Diego Laxalt sarebbe finito nel mirino della Lokomotiv Mosca. L’uruguaiano piace molto ai russi, che stanno studiando il possibile colpo in vista della prossima finestra di mercato. Il Milan, infatti, starebbe aspettando un’offerta per il suo giocatore, che con ogni probabilità alla fine di questo campionato saluterà Milanello. la squadra rossonera, però, avrebbe fiutato anche un possibile affare, con Aleksej Mirancuk, talento classe ’95 della nazionale russa. Ruolo trequartista e on un contratto in scadenza nel 2021.

L’uruguaiano è reduce da una buona prova in campionato, disputato contro l’Atalanta a San Siro. Una prestazione che avrebbe acceso i “fari ” del mercato su di lui.

