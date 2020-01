Notizie Milan – L’Atalanta presente un’offerta per un obiettivo rossonero

MILANO – Il mercato non si ferma mai, neanche difronte al campionato. Secondo quanto riporta RMC Sport, l’Atalanta, impegnata questa sera contro la SPAL nel ventesimo turno della Serie A, avrebbe presentato un’offerta da 13 milioni di euro per Wesley Fofana, difensore centrale del Saint-Étienne. Il club francese, però, ha rispedito l’offerta al mittente. Il calciatore è nel mirino del Milan, ma i rossoneri oltre ai bergamaschi dovranno fare attenzione, anche, alla concorrenza del Borussia Moenchengladbach, squadra tedesca attualmente terza in Bundesliga. Il Diavolo quindi dovrà fare attenzione a non prendere parte alla classica “asta al rialzo” per il giocatore. L’impressione, però, è che il club meneghino voglia affondare il colpo in estate, ma non aveva calcolato l’interesse della squadra di Gasperini, che si è palesato in questa sessione id mercato.