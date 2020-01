Notizie Milan – L’Arsenal piomba su obiettivo del Milan, a lungo inseguito

MILANO – Dayot Upamecano, difensore del Lipsia, è finito nel mirino dell’Arsenal. Il calciatore è stato a lungo inseguito dal Milan, durante le scorse sessioni di mercato. I rossoneri neri però non sono mai riusciti a portare il giocatore a Milanello. Adesso ci stanno pensando i Gunners, vogliosi di rinforzarsi nella finestra invernale di mercato. La squadra di Arteta potrebbe far patire Mustafi, che ha vari estimatori, anche in Italia. Per poi provare l’assalto al centrale della squadra Tedesca. Il Diavolo non è mai riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Upamecano a causa delle alte richieste del R.B. Lipsia. Le due società non sono mai riuscite a trovare un accordo sul cartellino del calciatore.