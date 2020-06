Notizie Milan – L’agente di Theo Hernandez punta al rinnovo

MILANO – Che Theo Hernandez sia il miglior terzino della Serie A non c’è dubbio. L’ex Real Madrid in questa stagione ha offerto grandi prestazioni, trascinando in più di un’occasione la squadra rossonera. Il suo agente, Quilon, però ha voluto ribadire questo concetto. Una mossa che potrebbe nascondere un altro intento. Quello di voler negoziare un accordo migliore per il suo assistito e allontanare così le indiscrezioni di mercato. Il Milan dal canto suo non ha intenzione di perdere il calciatore e un nuovo contratto non è un’ipotesi da escludere del tutto. prima però c’è da chiudere questa stagione, riuscendo a centrare la qualificazione alla prossima Europa League.

