Notizie Milan – L’agente di Plizzari a colloquio con la dirigenza

MILANO – Tullio Tinti, agente sportivo, si trova a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera di Alessandro Plizzari, suo assistito. Il giovane portiere, attualmente, è in prestito al Livorno. Con cui ha disputato, in questa stagione, 7 presenze da titolare. L’incontro tra le parti servirà per parlare del futuro dell’estremo difensore. Il Diavolo deve risolvere la grana legata al rinnovo contrattuale di Donnarumma, in scadenza nel 2021, assistito da Mino Raiola, e non esclusi colpi di scena nel prossimo futuro. Nel caso di un’eventuale partenza del numero 99 rossonero, quest’estate, la società meneghina potrebbe puntare proprio su Plizzari.