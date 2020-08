Notizie Milan – L’agente di Pessina a colloquio con la dirigenza rossonera

MILANO – Il procuratore Giuseppe Riso, agente che cura gli interessi anche di Matteo Pessina si troverebbe in Casa Milan, secondo quanto riporta TMW. I rossoneri sono molto interessati al calciatore di proprietà dell’Atalanta, ma che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Hellas Verona. Il Milan sul giocatore detiene il 50% della futura rivendita, dato che in passato, a livello giovanile ha vestito la maglia del Diavolo.

Avevamo riportato come Gasperini volesse testare il giocatore in ritiro con la sua squadra, per capire se aggiungerlo alla rosa della Dea, in vista della prossima stagione. Nonostante questo il Milan sembra avere intenzione di provare a portarlo a Milanello, ma non è detto che l’incontro di oggi nella sede della società rossonera abbia come protagonista solo Pessina.