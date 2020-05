Notizie Milan – l’agente di Koopmeiners spegne le voci di mercato

MILANO – Il Milan segue il capitano dell’AZ Alkmaar, in vista della prossima stagione. Koopmeiners è entrato nei piani dei rossoneri, che hanno intenzione di rinforzarsi a centrocampo. Ecco le parole del suo agente, a Radio Marte, sulle voci di mercato.

: «In Italia il nome del mio assistito è stato accostato a diverse squadre. Però devi dirvi che al momento nessuno ci ha cercato, nessuno ci ha chiamato. Quindi per il moneto non c’è nulla. Koopmeiners è uno dei calciatori più forti della Eredivisie, e più in generale del calcio olandese. Acquistarlo non sarà un’operazione dai costi contenuti. E’ un combattente e sembra un veterano nonostante la giovane età, quest’anno ha fatto bene e da quello che si legge molte squadre lo vorrebbero. Ha giocato anche in difesa perché ha l’intelligenza di sapersi adattare a più ruoli, è un capitano nato sa guidare i suoi compagni».

