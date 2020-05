Notizie Milan – L’addio di Pioli a fine stagione sembra scontato

MILANO – Secondo quanto riporta il Tuttosport, Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan, nella prossima stagione. L’attuale tecnico rossonero, sempre secondo il quotidiano, non sarà riconfermato alla guida della squadra. Nonostante la stime della dirigenza nei suoi confronti, le sconfitte negli appuntamenti clou della stagione, contro Inter e Atalanta, pensano sul giudizio finale. Per quanto riguarda il suo sostituto ancora non si sa nulla, con Rangnick che continua a smentire ogni tipo di accordo e le indiscrezioni di mercato che lo vogliono comunque come primo nome per la panchina del Milan.

