Notizie Milan – L’addio di Bonaventura è quasi una certezza

MILANO – Il futuro di Jack Bonaventura sembra ormai già scritto. Il suo contratto con il Milan scadrà tra tre mesi e la società meneghina non ha ancora presentato la sua offerta di rinnovo e difficilmente lo farà. Quindi all’orizzonte si prospetta l’addio dell’ex Atalanta, dopo sei anni in rossonero. Se questo scenario si concretizzasse il Diavolo riuscirebbe a risparmiare 4 milioni netti, che attualmente garantisce al centrocampista. Il Milan, comunque, non si è ancora espresso su la questione, ma le scelte di Pioli, complici anche le ultime prestazioni opache del giocatore, nell’ultimo periodo lasciano intendere che il futuro di Bonaventura non sarà in rossonero.

