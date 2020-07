Notizie Milan – La situazione diffidati in vista del Sassuolo

MILANO – Dopo i cinque goal segnati ieri sera al Bologna, per il Milan è già tempo di tuffarsi nel prossimo impegno di campionato. I rossoneri saranno chiamati d affrontare il Sassuolo, in un match che promette molto, dato che sia gli uomini di Stefano Pioli, che quelli di De Zerbi sono balzati agli onori delle cronache, grazie alle buonissime prestazioni, fornite sul campo, in questa ripresa della Serie A.

Il Milan però dovrà fare bene i conti con la situazione diffidati, in vista della gara di martedì prossimo. Bennacer, Hernandez, Musacchio, Kjaer, Rebic, Romagnoli, infatti sono a rischio squalifica. Una situazione che sia i calciatori del Milan, che l’allenatore, dovranno avere bene in mente. Dopo il Sassuolo sarà il turno dell’Atalanta.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live