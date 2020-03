Notizie Milan – La Roma riflette sul futuro di Cengiz Under

MILANO – Il futuro di Cengiz Under in giallorosso, non sembra così scontato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma, infatti, starebbe riflettendo se vendere il turco nella prossima sessione di mercato estiva, in modo da riuscire ad ottenere una plusvalenza. Oppure continuare a puntare sul giocatore anche nelle prossime stagioni. Il Milan aveva messo gli occhi sul trequartista a gennaio, senza però riuscire ad andare oltre a qualche abboccamento, dato che la compagine capitolina era alle prese con la ricerca del sostituto di Zaniolo. Molto, ovviamente, dipenderà dal piazzamento finale in classifica della squadra di Fonseca. Se la Roma, però, decidesse di mettere sul mercato Under, servirà un’offerta da 30 milioni di euro per acquistare il cartellino del turco.

