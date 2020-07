Notizie Milan – La Roma ha fatto un tentativo con il Napoli per Milik

MILANO – Il nome di Arkadiusz Milik è uno di quelli più contesti in ottica mercato. L’attaccante del Napoli in estate dovrebbe cambiare aria, dato che il suo contratto con la società partenopea è in scadenza. Il Milan ci avrebbe fatto un pensierino, forse anche qualcosa di più, vista il probabile addio di Ibrahimovic ai rossoneri. Vedere però il polacco a Milanello adesso sembra essere molto complicato, dato he la squadra favorita, ad accogliere Milik nella sua rosa, è la Juventus. Nonostante questa situazione la Roma, nei giorni scorsi avrebbe fatto un tentativo. Secondo quanto riporta Il Tempo, la società giallorossa avrebbe provato ad inserire il numero 99 degli azzurri nella trattativa per Under, altro obiettivo del Milan. Uno scambio alla pari che avrebbe giovato sia al Napoli che ai capitolini, realizzando una ricca plusvalenza. L’ostacolo incontrato nella concretizzazione di questa operazione di mercato è la volontà dello stesso Milik, che non gradirebbe un trasferimento alla Roma. Il giocatore sembra ormai essersi promesso alla Juventus. E i rossoneri in tutto questo? Il Milan attualmente sembrerebbe essere tagliato fuori, la dirigenza del diavolo conosce bene quali sono le intenzione dell’attaccante ex Ajax e avrebbe virato su altri obiettivi.

