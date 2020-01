Notizie Milan – La risposta del Siviglia per Suso, alzata l’offerta

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato, relative al futuro di Suso. Il calciatore è ormai ai margini del progetto tattico rossonero, il nuovo modulo e le ottime prove di Castillejo lo hanno relegato in panchina, ma molto è merito anche dell’ex Liverpool. Sulle tracce del numero otto rossonero c’è il Siviglia, la squadra spagnola sta lavorando per portarlo in Liga e nella giornata di ieri si erano diffuse voci di un possibile accordo tra le due squadre. Questa mattina, invece, sono arrivate notizie contrastanti. Con la trattativa che sembrava aver subito un brusco stop. Adesso, invece, pare sia arrivata una nuova proposta al club meneghino: circa 20 milioni di euro, tra prestito e riscatto. Si tratta però ancora sulla clausola legata all’obbligo di riscatto. I Milan vorrebbe far scoccare il pagamento dopo 10 presenze, il Siviglia dopo 15. L’alternativa potrebbe essere sul piazzamento del club spagnolo. E’ cero però che in questo momento le parti sono nuovamente molto vicine.