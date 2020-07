Notizie Milan – La probabile formazione di domenica sera

MILANO – Si avvicina il prossimo impegno del Milan in campionato, in programma domenica sera al San Paolo di Napoli per la trentaduesima giornata di Serie A. Inevitabilmente mister Pioli deve fare i conti con le energie della squadra che, seppur lanciatissima nella lotta per la qualificazione in Europa League, negli ultimi giorni ha affrontato Lazio e Juventus. Qualche rotazione potrebbe quindi esserci: Calabria insidia Conti nel ruolo di terzino destro, mentre Krunic spera in una maglia da titolare a centrocampo, anche se resta nettamente favorita la coppia Bennacer-Kessié. In attacco è ancora indisponibile Castillejo, ma dovrebbe tornare dal primo minuto Calhanoglu, partito dalla panchina contro la Juve. Ballottaggio serrato Leao-Rebic, mentre nel ruolo di prima punta Ibra va verso la conferma. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic.

