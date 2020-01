Notizie Milan – La Primavera rossonera tornerà in campo domani

MILANO – Il Milan Primavera, allenato da Federico Giunti, scenderà in campo domani nella partita di campionato Primavera 2 contro il Venezia U19, in trasferta. I giovani rossoneri, attualmente, occupano la prima posizione in classifica. Dietro insegue a nove punti di distanza l’Hellas Verona U19. L’avversario di domani, invece, è penultimo nel gruppo A con soli 11 punti. L’impegno però non è da prendere sottogamba, dato che il Milan Primavera vuole archiviare il prima possibile la questione promozione in Primavera 1, dopo la brutta retrocessione dell’anno scorso.

Ecco la classifica completa.

Gruppo A:

Milan 35

Verona 26

Spal 25

Udinese 22

Pordenone 18

Parma 18

Spezia 15

Entella 14

Cittadella 13

Brescia 13

Venezia 11

Cremonese 9

Gruppo B:

Ascoli 33

Trapani 24

Livorno 22

Perugia 19

Lecce 19

Cosenza 18

Frosinone 18

Crotone 17

Benevento 14

Salernitana 12

Juve Stabia 12

Pisa 10