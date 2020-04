Notizie Milan – La Premier League corre verso il ritorno in campo

MILANO – Come riporta l’Ansa, la premier League si appresta a tornare in campo, dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Il governo inglese, infatti, nella giornata di ieri ha dato il suo assenso per far terminare il campionato, seguendo però i protocolli sanitari per evitare la diffusione del Covid-19. Entro questa settimana verrano anche chiarite le modalità e i tempi della ripresa della stagione. Venerdì i 20 club conosceranno il protocollo di ripartenza, che verrà messo a punto giovedì nel corso di una riunione tra i rappresentanti del governo, le autorità sanitarie e i dirigenti delle federazioni sportive. L’obiettivo della Premier è di tornare a giornate già il 9 giugno, dopo tre settimane di allenamenti, in tempo utile per completare la stagione entro la fine di luglio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live