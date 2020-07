Notizie Milan – La Lazio guarda ai rossoneri, ma non per un calciatore

MILANO – Come riporta il Messaggero, la Lazio starebbe guardando con molto interesse in casa Milan. La società di Claudio Lotito, infatti, avrebbe messo nel mirino l’attuale capo ufficio stampa rossonero Fabio Guadagnini. Non un calciatore quindi, i biancocelesti sono alla ricerca di nuovo capo ufficio stampa e il profilo adatto sarebbe stato individuato, proprio con quello del diavolo.

Nel caso in cui questa operazione andasse in porto, il Milan sarebbe pronto a riportare in rossonero Giuseppe Sapienza, dopo la sua esperienza a Genova, con il Genoa, proprio in quel ruolo, all’interno dei quadri dirigenziali rossoblù.

